Was die Wahl des Anwalts über Beschuldigte sagt - und umgekehrt

Soyer ist Kanzleipartner von Roland Kier – und dieser verteidigt ausgerechnet jenen Mann, der die ÖVP-Causa erst so richtig angezündet hat: Thomas Schmid. Schmid hat sich im Sommer hinter dem Rücken seines ursprünglichen Anwalts an Kier gewandt und bei der WKStA ausgepackt, weil er Kronzeuge werden will.

Ein spannendes Manöver, sagt ein Kollege zum KURIER: Kier sei „fachlich der beste Strafrechtler in der Szene“ und zugleich völlig unauffällig. Die Medienöffentlichkeit blendet er aus, wie er kürzlich in seinem bislang einzigen Interview im Standard erklärte. Es ist also ein medienscheuer Fachmann, dem sich der recht extrovertierte Schmid als Kronzeuge in spe anvertraut hat.