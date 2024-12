Was die Signa-Luxusimmobilien wert sind

Bei der Renngasse stellt sich die Frage, wer oder was statt dem Kunstforum ins Erdgeschoß einziehen soll. Angeblich hat eine Versicherung Interesse an dem Objekt bekundet. Auch das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck steht zum Verkauf. Doch die Vermarktung wurde auf das nächste Jahr geschoben, da der derzeitige Leerstand einen Verkauf behindert. Es ist ursprünglich mit 300 Millionen Euro bewertet worden.

Auch die großräumigen Einkaufsflächen und Büros auf den Wiener Tuchlauben, besser bekannt als Goldenes Quartier , suchen einen Käufer. Der zuletzt bilanzierte Wert wurde mit 510 Millionen beziffert. Laut Insidern dürfte ein Verkaufserlös in Höhe von 400 bis 450 Millionen eher realistisch erscheinen. In Wien ist auch noch die Renngasse, mit dem Verfassungsgerichtshof und dem Bank Austria-Kunstforum (siehe re.), zu haben. Das Objekt war zuletzt mit 160 Mio. Euro bewertet, der Verkehrswert dürfte aber unter 100 Millionen Euro liegen.

Vor allem in Deutschland steht einiges zum Verkauf. Das KaDeWe in der Berliner Tauentzienstraße ging an den Joint-Venture-Partner Central Group. Das Transaktionsvolumen betrug eine Milliarde Euro. Kurz vor dem Abschluss steht der Verkauf des 33-stöckigen Hochhauses Upper West in Berlin. „Ein Signing wird im Laufe des Dezember erwartet“, hält der Masseverwalter fest. Der Verkehrswert wird auf 400 Millionen Euro geschätzt.

Weitere Luxusimmobilien sind Karstadt am Berliner Ku’damm, das Alsterhaus in Hamburg, der Oberpollinger in München und das Carschhaus in Düsseldorf. Hier liegen dem KURIER noch keine Zahlen bzw. Schätzungen vor.