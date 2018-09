Was der Umbau der Kassen bringen soll

Hier kommt die aktuelle Kassenfusion ins Spiel. Die Regierung versetzt den ganzen Moloch zumindest einmal in Bewegung. Mag sein, dass dabei das eine oder andere daneben geht. Aber es tut sich was, und auch die Richtung stimmt. Die einzelnen Versicherungen werden von der Versichertenzahl her zwar größer, aber die Apparate werden weniger, kleiner und damit steuerbarer.

Insgesamt sollte das System auf Sicht für die Endverbraucher günstiger kommen. Ein Beispiel: Mit der Zentralisierung der Gebietskrankenkassen geht ein bundesweiter Rahmenvertrag mit den Ärzten einher, also braucht die Ärztekammer eigentlich keine Länderkammern mehr. Der Kammerbeitrag für die Ärzte könnte sinken.

Die Regierung hat folgende Rechnung vorgelegt: 2021 sollen 200 Millionen, 2022 300 Millionen, 2023 500 Millionen Euro aus der Kassenfusion lukriert werden. Das gesamte Geld soll in einen „Innovationsfonds“, um den Bereich der niedergelassenen Ärzte wieder attraktiver zu machen.

Die nächste Nationalratswahl ist im Herbst 2022. Bis dahin wird bereits abzusehen sein, ob diese Regierungsversprechen halten.