Warum Spitzenpolitik so ein Stressjob ist

Stressjob?

Aber ist die Spitzenpolitik wirklich so ein Stressjob? Damit man verstehen kann, was zu einer Überbelastung führt, muss Psychologe Korunka zuerst erklären, was einen „typischen“ guten Job ausmacht: „Der ist gekennzeichnet durch ein höchstens mittleres Maß an Belastung, eine begrenzte Arbeitszeit, die Möglichkeit, abschalten zu können, Pausen einzulegen, ein nicht zu hohes Maß an Verantwortung und positives Feedback.“

Wenig davon trifft auf einen obersten Gesundheitspolitiker in einer Pandemie zu. Mehr noch: „Psychologisch betrachtet, ist die Covid-Situation eine der gesellschaftlich gelernten Hilflosigkeit. Wir sind der Pandemie in gewissem Umfang ausgeliefert, und es gibt eben nicht den einen, richtigen Weg, das unter Kontrolle zu bringen“, meint Korunka.

Das und die fehlende Möglichkeit abzuschalten, hätten in der einen oder anderen Form alle Österreicher erfahren. „Weil man aufwacht und mit Corona beschäftigt ist, in den Nachrichten, bei Gesprächen mit Kollegen oder Freunden, bis man sich abends schlafen legt.“ Für einen Gesundheitsminister mit hoher Verantwortung sei das alles natürlich noch viel intensiver.