Warum Anschober jetzt gegangen ist

Nur wenige Stunden nach der Verkündung seines Rückstritts stand Anschobers Nachfolger bereits fest: Der Wiener Allgemeinmediziner Wolfgang Mückstein übernimmt das Amt des Gesundheitsministers. Was kann man von Mückstein erwarten, was kommt auf ihn zu?

Und was bleibt von Rudolf Anschober? Er sei "überarbeitet und ausgepowert", so Anschobers Begründung für seinen Rücktritt. Politikexperte und Meinungsforscher Wolfgang Bachmayer jedoch vermutet mehr dahinter: Ihm zufolge musste Anschober wegen der Pannen des Ressorts im vergangenen Corona-Jahr gehen. Mehr dazu hört ihr in der heutigen Folge des Daily Podcast des KURIER.