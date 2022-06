Die ab Herbst geltende Regel gilt für alle Menschen – egal welcher sexuellen Orientierung – gleichermaßen und besagt, dass man für drei Monate nicht Blutspenden darf, wenn man innerhalb der letzten drei Monaten mehr als drei Sexualpartner hatte. Das ist unter anderem dem diagnostischen Fenster zwischen HIV-Ansteckung und Nachweis geschuldet, daher also auch wissenschaftlich belegbar und nicht willkürlich gewählt. Wie auch bereits davor schon, wird dies im Fragebogen vor der Blutspende abgefragt und kann nicht auf den Wahrheitsgehalt geprüft werden – wir setzen hier auf die Eigenverantwortung der Menschen. Wir werden der Novelle erstmals auch eine wissenschaftliche Evaluierung zur Seite stellen, um so die Blutsicherheit ersichtlich zu machen, denn diese steht weiterhin im Mittelpunkt.

Anfang der 2000er Jahre gab es Safer-Sex-Kampagnen. Planen Sie als für Jugend zuständige Staatssekretärin mit dem Gesundheitsministerium mehr Informationen und Aufmerksamkeitskampagnen für den Schutz vor sexuell übertragbare Krankheiten?

Das ist jedenfalls eine Überlegung wert. Ich bin sehr froh, dass wir mit der Novelle für das Thema Blutspenden im Allgemeinen sehr viel mehr Aufmerksamkeit haben. Wir brauchen in Österreich alle 90 Sekunden eine Blutkonserve, fast 1.000 am Tag. Ich darf daher an alle Österreicherinnen und Österreich appellieren, sich die Zeit zu nehmen und Blut spenden zu gehen. Ich werde das jedenfalls in aller nächster Zeit wieder tun.