Absage für SPÖ-Chef Babler: Warum Zukunftshoffnung Blaha doch nicht kandidiert

Blaha: "Pragmatische Abwägung"

Am Ende stand die Absage an den SPÖ-Chef: „Für mich war es eine pragmatische Abwägung, wo helfe ich den Themen, für die ich mich interessiere und einsetze - und damit den Menschen - am meisten. Ich bin überzeugt, dass ich derzeit im Institut den größten Nutzen stifte“, betont die ehemalige ÖH-Vorsitzende, die vor allem innerhalb des linken Parteiflügels der SPÖ viele Fans hat.