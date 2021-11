Warum die Impfpflicht im SPÖ-Klub für Unmut sorgt

Die SPÖ unterstützt den Plan, spätestens mit 1. Februar eine gesetzliche Impfpflicht für Covid-19 einzuführen. Das haben die SPÖ-Landeshauptleute Michael Ludwig, Hans Peter Doskozil und Peter Kaiser – in Rücksprache mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner – in der Nacht zum Freitag der Bundesregierung zugesichert.

Am Montag traten kurzfristig Zweifel darüber auf, ob die größte Oppositionspartei ohne Wenn und Aber bei einer Impfpflicht dabei ist. Denn wie dem KURIER und Ö1 bestätigt worden ist, hat es Freitagabend eine so nicht geplante Klubsitzung gegeben, in der zwei Dinge durchaus emotional diskutiert worden sind. Erstens: Muss die Impfpflicht auch dann eingeführt werden, wenn sich in den nächsten Wochen ausreichend viele Menschen impfen lassen?