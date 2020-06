Warum den Österreichern von mehr Lohn nichts bleibt

Wir bekommen zwar jedes Jahr ein bisschen mehr Lohn, müssen aber auch mehr Steuern dafür zahlen. Was vom Lohn-Plus übrig bleibt, wird von den, Inflation genannten, steigenden Preisen – von der Milch bis zur Miete – aufgefressen. "Und die Einkommenssteuersätze werden zudem nicht an die steigenden Preise angepasst, was zu der Steuermehrbelastung führt, die wir kalte Progression nennen", erklärt Georg Kovarik, Volkswirt im ÖGB, das Dilemma.

Die Österreicher zahlten im Vorjahr 23,92 Milliarden Euro an Lohnsteuer (zum Vergleich: Konzerne und Firmen zahlten über die Körperschaftssteuer 6,4 Milliarden Euro). Die Lohnsteuer stieg damit um beeindruckende 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Geld, das den Menschen im Börsel fehlt. Schuld daran ist insbesondere die kalte Progression. Aber was ist das genau?

Dieses Gefühl trügt nicht. Die Wissenschaft hat das unangenehme Phänomen längst erkannt, berechnet und ihm sperrige Begriffe wie "kalte Progression" oder "Inflation" gegeben. Sie sind es, die Netto-Löhne, also das, was übrig bleibt, Tag für Tag schrumpfen lässt.

In Österreich gibt es derzeit rund 6,6 Millionen Lohnsteuerzahler, Frauen und Männer, die für ihre Arbeit Geld bekommen. Und immer mehr Erwerbstätige beschleicht ein komisches Gefühl: So schön auch der Brutto-Lohnzettel aussieht, unterm Strich bleibt zu wenig. Und mit dem wenigen kann man sich irgendwie Jahr für Jahr immer weniger leisten.

Was heißt das für den Einzelnen? Ein Facharbeiter, der im Vorjahr 2800 Euro brutto verdiente, kann sich dank einer über der Inflation liegenden Lohnerhöhung von 2,8 Prozent heuer über 36,42 Euro netto monatlich mehr in der Geldtasche freuen, muss aber auch mit einer kalten Progression von 10,21 Euro rechnen. Absolut betrachtet, bleiben dem Facharbeiter damit nur 46 Prozent der Lohnerhöhung. Oder: Für eine Verkäuferin, die monatlich netto 20,64 Euro mehr verdient als im Vorjahr, beträgt die kalte Progression 7,39 Euro – also nur knapp die Hälfte. Das klingt nach wenig, macht aber über das Jahr gerechnet immerhin 88,68 Euro aus (siehe Grafik unten).