Warum das Internet die Wahl im Herbst mitentscheidet

Dass über das Internet Wähler angesprochen werden können, bestreitet heute niemand mehr. Laut der Social-Media-Expertin Judith Denkmayr von der Agentur Digital Affairs ist es vor allem die Zielgruppe der 19- bis 49-Jährigen, die über Facebook, Twitter und Co erreicht werden kann. Das Zielpublikum ist dabei von Plattform zu Plattform verschieden. „Die ganz Jungen sind beispielsweise weniger auf Facebook oder Twitter, die erreicht man besser via YouTube“, so Denkmayr. Auch die Zielgruppe 49+ sei immer häufiger im Social Web – wenngleich diese auch weiterhin besonders von den etablierten Kanälen wie Zeitungen, Plakaten und TV angesprochen werde.

Um Wechselwähler und Spätentschlossene zu überzeugen, ist es laut Experten entscheidend, diese über alle möglichen Wege, also auch das Internet, anzusprechen. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem prägnanten Beitrag oder einem witzigen Video Aufmerksamkeit zu erregen, sei in sozialen Medien wesentlich einfacher als in klassischen Medien, die derartige Inhalte filtern, meint Bannour.

Neue Parteien wie die Neos oder die Piraten nützen das Netz vor allem mangels fehlender Werbebudgets. Die Neos bekommen von Experten ein gutes Zeugnis für ihre Internet-Präsenz ausgestellt, was auch damit zu tun habe, dass sich unter den Parteibefürwortern Branchenprofis wie der Gründer der Agentur Super-Fi, Niko Alm, befinden. Auch das Team Stronach punktet im Web mit lockeren Umgangsformen und guter Erreichbarkeit. Von den etablierten Parteien sehr aktiv sind für Denkmayr die Grünen, die sich nicht zuletzt durch ihre „Part of the Game“-Spiele-App klar positioniert hätten, und ebenfalls schnell auf Anfragen reagieren würden. Dass die FPÖ auf eine eigene Facebook-Seite verzichtet, fällt aufgrund der Präsenz von HC Strache mit über 130.000 Facebook-Abonnenten kaum ins Gewicht. Unproblematisch ist diese Taktik laut Denkmayr aber nicht: „Alles steht und fällt mit dem Spitzenkandidaten und der Sympathie, die diesem vom Wähler entgegengebracht wird. Die FPÖ als Partei ist kaum sichtbar.“

Die Regierungsparteien tun sich noch schwer im Netz. Die ÖVP versucht derzeit verstärkt Facebook-Fans über Display-Werbung zu generieren. Ein Werbevideo mit geschönten Facebook- und Twitterzahlen sowie erfundenen User-Kommentaren sorgte gleich zu Wahlkampfbeginn für Unmut. Die SPÖ hat ihr Facebook-Waterloo nach einem missglückten Start der Bundeskanzler-Seite 2011 schon hinter sich. Laut dem Kommunikationsexperten Yussi Pick habe sich seither viel verbessert. Die Onlinekanäle würden aber immer noch hauptsächlich dafür verwendet, um für traditionelle Medien aufbereitete Botschaften zu verbreiten.