Faymann und Spindelegger im "Neuland"

Warum unser Kanzler das nicht macht? Oder VP-Chef Spindelegger? „Aus Bequemlichkeit – und Tollpatschigkeit“, meint Yussi Pick, Online-Stratege und US-Wahlkampf geeicht. Die österreichische Politik hätte das Potenzial des Netzes noch nicht verstanden, so der 31-Jährige, der darüber nun auch ein Buch publiziert hat (siehe unten).

Seine Kernaussage, die Politik wäre dem Netz noch nicht gewachsen, lässt sich leicht nachvollziehen: Wer hat schon jemals den Livestream aus dem Bundeskanzleramt verfolgt? „Das interessiert nur Journalisten, keine Wähler“, sagt Pick. Sein Ratschlag: Weg von der altbacken wirkenden Polit-PR, hin zu experimentellen Wegen. „Man muss weg von dem ‚Wir-haben-das-immer-schon-so-gemacht‘-Gedanken.“ Anders formuliert: „Sei nicht fad“ – in Anlehnung an Obamas Slogan „Don’t be lame“.