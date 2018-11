Warum aus braven Bürgern Systemverweigerer wurden

Die Forscher fanden heraus, wie das passieren konnte. Barth: „Die Nachkriegsgesellschaft war eine Mittegesellschaft. In den 1990ern wurde diese Mitte zunehmend kulturell entwertet. Der individuelle Erfolg wurde zum Maß der Dinge, nicht mehr die gesellschaftliche Anerkennung und das Streben nach Harmonie in Gemeinschaft.“ Die Logik des Miteinanders in der Gesellschaft sei von der bürgerlichen Mitte ausgegangen, der Individualismus habe diese Haltung diskreditiert.

Die Politik bereitete den Mittelschichten die zweite Enttäuschung. Barth: „Parteien, die behaupten, sie kümmern sich um die Mitte, kümmern sich aus Sicht der bürgerlichen Mitte nicht um sie, sondern um Randgruppen mit Themen wie die Homo-Ehe.“

Über all dem liege „eine spezifisch österreichische Besorgtheit. Das ist eine Folge des Wohlstands, man hat viel zu verlieren“, sagt Barth. „ Österreich ist eine ängstliche Gesellschaft geworden.“ Im Unterschied zu Deutschland, wo Integral die Sinus-Milieustudien ebenfalls durchführt, gesellt sich zum allgemeinen Pessimismus hierzulande „eine typisch österreichische Emotionalisierung“. Die Forscher stoßen auf Pauschalaussagen wie: „Die Politiker kümmern sich nicht um das, was die Menschen brauchen.“