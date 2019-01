Wann steht Wien auf? Kanzler-Sager wird zum Politikum

5.30 Uhr, ein kalter Jännermorgen in Wien: Andrea Brunner ist wach, sie ist unterwegs. Und dass die stellvertretende Bundesgeschäftsführerin der SPÖ allein das schon via Twitter unter die Menschen bringt, ist keine Anekdote, nein, es ist ein politisches Statement.

Wer gegen die Bundesregierung auftreten will, der braucht mittlerweile nur diesen einen Satz, den Hashtag #Wienstehtauf.

Warum? Das hat mit der Klausur der Bundesregierung und einer Antwort des Bundeskanzlers zu tun.

Als Sebastian Kurz gefragt wurde, was er dazu sage, dass die Wiener Stadtregierung die vom Bund verordnete Reform der Mindestsicherung nicht umsetzen wolle, antwortete Kurz: „Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten, und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen.“

In Wien sieht man die Sache so: Der Kanzler unterstellt einem erheblichen Teil der Wiener, faul zu sein.