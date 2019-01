Alles Langschläfer? Twitter-Kritik an Kurz-Sager

Bei der Neujahrsklausur in Mauerbach zeichnete Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) am Donnerstag ein überaus düsteres Bild von Wien. "Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen", antwortete Kurz auf eine Journalistenfrage. In Wien gebe es 13 Prozent Arbeitslose, das sei drei Mal so viel wie in Tirol und doppelt so viel wie bundesweit, sowie immer mehr Obdachlose.

Eine Aussage, die viele Wienerinnen und Wiener auf Twitter dazu veranlasste unter dem Hashtag #Wienstehtauf zu posten, wann genau sie wirklich aus dem Bett müssen. Die Kritik an der Kanzleraussage ergibt dabei durchaus amüsante Einblicke in den Alltag vieler Twitterer.