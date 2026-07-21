„Unwürdig“: Industrie und Hattmannsdorfer reagieren auf Ruck
Am Montag haben profil und Krone weitere Zitate des Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, veröffentlicht, die aus dem geheimen Protokoll einer Gesprächsaufnahme stammen. Dabei lästert Ruck unter anderem über Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Industrievertreter.
Hattmannsdorfer umschreibt er als „Sachbearbeiter und Vorstandsassistent“ sowie „Obersachbearbeiter der Regierung“. Am Dienstag reagiert der ÖVP-Minister in einem Statement: „Mit dem Vorwurf, ein hohes Arbeitstempo zu haben und inhaltlich gut vorbereitet zu sein, kann ich gut leben. Beides entspricht meinem Amtsverständnis als Bundesminister.“
Deutlich befremdlicher findet Hattmannsdorfer das kolportierte Politikverständnis Rucks sowie dessen „Bild über Frauen und Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine solche Einstellung darf nicht dem Selbstverständnis eines Interessenvertreters entsprechen.“
Neumayer hält Rucks Aussagen für unwürdig
Auch ein Treffen mit Industrievertretern, in dem es um die Kammerumlage 2 ging, beschreibt Ruck despektierlich: „Diese ganzen degenerierten Oberösterreicher – die sind dort gesessen und haben gescheit dahergeredet, vom Kaviar-Frühstück kommend.“
Die Industriellenvereinigung, die eine Fraktion in der Wirtschaftskammer stellt, darf sich hier durchaus angesprochen fühlen. Am Rande der Präsentation der neuen Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung (IV) äußerte sich IV-Generalsekretär Christoph Neumayer auf Nachfrage.
Sollten die Aussagen stimmen, seien diese „sehr erstaunlich, wenn nicht befremdlich“ sowie „respektlos“, betont Neumayer. Der Umgangston sei indiskutabel: „Ich glaube, dass das auch für einen Wiener Kammerspitzenfunktionär unwürdig ist.“
„Vertrauen zutiefst erschüttert“
WKO-Präsidentin Martha Schultz forderte bereits am Montag indirekt Rucks Rücktritt. Schließt sich Neumayer an? Er betont, Schultz Aussagen gut nachvollziehen zu können.
Zu einem möglichen Rücktritt: „Ich denke, das sind immer Entscheidungen, die müssen eine Person und die Gremien selbst treffen“, betont Neumayer. „Was ich sagen kann ist, dass das Vertrauen naturgemäß zutiefst erschüttert ist.“ Wie dieses wieder hergestellt werden könnte, sei fraglich.
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