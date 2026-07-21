„Unwürdig“: Industrie und Hattmannsdorfer reagieren auf Ruck

Am Montag haben profil und Krone weitere Zitate des Präsidenten der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, veröffentlicht, die aus dem geheimen Protokoll einer Gesprächsaufnahme stammen. Dabei lästert Ruck unter anderem über Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Industrievertreter.

Hattmannsdorfer umschreibt er als „Sachbearbeiter und Vorstandsassistent“ sowie „Obersachbearbeiter der Regierung“. Am Dienstag reagiert der ÖVP-Minister in einem Statement: „Mit dem Vorwurf, ein hohes Arbeitstempo zu haben und inhaltlich gut vorbereitet zu sein, kann ich gut leben. Beides entspricht meinem Amtsverständnis als Bundesminister.“

Deutlich befremdlicher findet Hattmannsdorfer das kolportierte Politikverständnis Rucks sowie dessen „Bild über Frauen und Unternehmerinnen und Unternehmer. Eine solche Einstellung darf nicht dem Selbstverständnis eines Interessenvertreters entsprechen.“