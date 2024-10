Nationalratsratspräsident in spe: Rosenkranz am Mittwoch bei Neos-Hearing

Der bisherige Volksanwalt Walter Rosenkranz ist am Mittwoch zu einem Hearing in den Neos-Klub geladen. Auf Vorschlag der Freiheitlichen, die als stärkste Kraft aus der Nationalratswahl hervorgegangen sind, soll der 62-Jährige Nationalratspräsident werden. Die Neos hatten stets betont, einen freiheitlichen Kandidaten per se nicht auszuschließen, es komme aber auf die Person an.