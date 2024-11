Für welche Politiker Rudolf Fußi nun 10 Jahre Haft fordert

PR-Berater Rudolf Fußi sammelt derzeit Unterstützungserklärungen von SPÖ-Mitgliedern. Schafft er 14.000, kommt es zu einer Kampfabstimmung zwischen ihm und SPÖ-Parteichef Andreas Babler . Was soll sich dann ändern? Fußi will jedenfalls nicht nur Bablers Amtszeit, sondern auch die Korruption in Österreichs Politik beenden.

Fußi will einerseits Gehaltsfortzahlungen für Politiker verbieten: "Es ist nicht einzusehen, dass Politiker bessergestellt werden als wir Normalbürger. Wenn jemand qualifiziert ist, wird er Arbeit finden. Wenn nicht, dann nicht. So einfach ist das." Ehemaligen Ministern steht grundsätzlich sechs Monate lang eine Gehaltsfortzahlung zu, wenn sie aus der Regierung ausscheiden. Diese entfällt, sobald sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen, Anspruch auf einen Posten haben oder die Pension antreten.

Pro Partei 500.000 Euro für Inserate

Neu regeln will Fußi auch die Vergabe von Inseraten bei Wahlen. Sein Vorschlag: Jede kandidierende Partei soll ein Medienbudget von 500.000 Euro bekommen. Diese dürfe sie dann nach eigenem Gutdünken ausgeben, aber nicht überschreiten.

Das Budget dürfe allerdings nur in österreichischen Medien investiert werden. "Facebook, Google und Co. zerstören den Medienstandort. Medien sind ein Grundpfeiler der Demokratie. Um sicherzustellen, dass kein Steuergeld an Konzerne in die USA fließt, die hier keine Steuern auf Gewinne zahlen, darf das Medienbudget nur in österreichische Medien investiert werden", meint Fußi. Auch die Waffengleichheit aller kandidierenden Parteien sei aus demokratischer Perspektive ein Fortschritt.