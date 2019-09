Wahlkampf-Werbung: SPÖ gab bisher am meisten aus

Bei der SPÖ ist auffällig, dass sie seit offiziellem Beginn des Wahlkampfes kontinuierlich und relativ ausgewogen in Postings der Facebook-Seite " Pamela Rendi-Wagner" investiert hat. Die Kampagne ist dabei - wie auch bei ÖVP und FPÖ - stark auf die Spitzenkandidatin zugespitzt und konzentriert sich auf verständliche Slogans. Ein kleiner Ausgaben-Ausreißer nach oben wäre beispielsweise ein Posting, in dem die SPÖ ihre Zielgruppe fragt, welche "Verkehrsmittel" sie am liebsten verwendet. Mit dieser Kampagne sollten in erster Linie junge Frauen erreicht werden.