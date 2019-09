Wahlkampf-Störfeuer durch geleakte Daten

Unter den Portisch-Nachfolgern und späteren Chefredakteuren des KURIER, von Franz Ferdinand Wolf über Peter Rabl bis Christoph Kotanko, wurde vor allem über die jüngsten ÖVP-Enthüllungen (Schulden, Spesen etc.) diskutiert. Und was wirklich alles an Partei-Interna im öffentlichen Interesse sei und veröffentlicht werden müsse.

Rabl sagte, er hätte „großes Bauchweh“, wenn er nicht wüsste, aus welcher Quelle heikles Material stamme. Und er würde nur veröffentlichen, was im Widerspruch zu öffentlichen Aussagen – in diesem Fall der ÖVP – stehe. Die Öffentlichkeit habe aber kein Anrecht auf einen „Blick in die finanzielle Unterwäsche der ÖVP“, so Rabl.

Kotanko nahm eine etwas offensivere Position ein. Klar, es sei zu klären, wer geheime Daten an eine Zeitung weitergebe. Aber, so Kotanko: „Ich wäre bei der Selbstbeschränkung in der Berichterstattung sehr vorsichtig. Den Inhalt (das geleakte Material) auszublenden, halte ich für falsch.“

Wolf riet, die wesentliche Frage für sich selbst zu beantworten: „Was will derjenige, der mir das Material gegeben hat, eigentlich damit erreichen?“ Für Wolf steht fest, es gehe darum, mit peinlichen Enthüllungen über die ÖVP den Wahlkampf zu „stören“.

Einig waren sich die Ex-KURIER-Chefs darin, dass nach dem Wahlkampf beide, Politik und Medien, beschädigt sein würden. Salomon und Rabl haben sich jüngst vom Kurznachrichtendienst Twitter verabschiedet. Rabl sagt: „Da ist eine linksliberale Blase unterwegs, bei der es sinnlos ist, mitzudiskutieren.“