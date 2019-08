Wahlkampf auf der Mattscheibe: Die Show kann beginnen

Vom soften Einzelgespräch über die härteren Zweier-Duelle bis hin zur finalen „ Elefantenrunde“; von den neuen Formaten „ Wahlometer“ im ORF oder dem „ Wahlbarometer“ auf Puls 4 bis zu den Doppel-Pressestunden und Bürgerforen: In der Wahlauseinandersetzung 2019 verfolgen die TV-Sender wieder hochtrabende Pläne und liefern Hunderte Stunden geballte Polit-Information frei Haus.

Die Wahl 2017 hat bewiesen: Der befürchtete TV-Overkill ist nicht eingetreten. Nicht nur das Kanzler-Duell Christian Kern gegen Sebastian Kurz hat gezogen. Die Sender vermeldeten Quotenrekorde am laufenden Band.

Den Anfang des achtwöchigen TV-Marathons bis zum 29. September machen heute, Montag, die schon traditionellen ORF-„ Sommergespräche“. Auch wenn die Privatsender Puls 4 und Servus TV teils schon in die Vorberichterstattung eingestiegen sind, so gelten doch die „ Sommergespräche“ im Öffentlich-Rechtlichen als der eigentliche Startschuss in den Fernseh-Wahlkampf 2019.