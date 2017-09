Im deutschen Wahlkampffinale spielt das Rententhema eine wichtige Rolle. Angefeuert wird die ideologisch gefärbte Debatte von Berichten über Altersarmut in dem sehr reichen Land. Sie stieg in den vergangenen zehn Jahren um 50 Prozent und ist ausgeprägter als in Österreich, hieß es im deutschen Fernsehen.

Der Linken dient Österreich daher als Vorbild, während die Konservativen Österreich als abschreckendes Beispiel sehen. Anders als in Deutschland gibt hierzulande keinen Nachhaltigkeitsmechanismus (vulgo „Pensionsautomatik“), mit dem das Antrittsalter fern des tagespolitischen Hickhacks an die steigende Lebenserwartung angepasst wird.

In der ARD-Runde zur Wahl am Sonntag sagte die Linke-Spitzenkandidatin, Sarah Wagenknecht: „Was die Linke zur Rente vorschlägt, ist zu weiten Teilen in Österreich realisiert. Der Durchschnittsrentner hat 800 Euro mehr im Monat. Außerdem ist die Riester-Rente (kapitalmarktfinanzierte Zusatzrente) ein Flop. Die macht nur Banken und Versicherungen reich.

CDU-Vizeparteichefin Ursula von der Leyen konterte mit besagtem Argument: „Sie verschweigen den Menschen, dass das österreichische System überhaupt nicht demografiefest ist. Da ist ein Riesenbatzen an Problemen, der auf die junge Generation zukommt. Gerade hat das die Europäische Kommission wieder gerügt. Das zeigt, auf welch tönernen Füßen ihr Konzept steht.“

Weniger Ausgaben

Auch in Österreich verläuft die Debatte über das Pensionssystem entlang dieser Linie. Die SPÖ sagt, das österreichische Pensionssystem hält und sei für die nächsten Jahre ausfinanziert. Aufgrund der hohen Beschäftigung habe man sich mehrere hundert Millionen Euro an Pensionszuschüssen „erspart“, die schon budgetiert waren. Im Klartext: Der Staat hat um diesen Betrag weniger Schulden gemacht.

Außerdem verweisen SPÖ-Sozialminister Alois Stöger oder AK-Direktor Christoph Klein auf das Problem der Altersarmut in Deutschland. Klein sagte zum KURIER: „Wir sind gut beraten, uns im Pensionsbereich Deutschland nicht zum Vorbild zu nehmen. Wir müssen nicht alles kopieren.“ Beispiel: Die deutsche Durchschnittspension liegt bei 1050 Euro im Jahr (zwölf Mal ausbezahlt). In Österreich beträgt die Durchschnittspension aber 1560 Euro (14 Mal). Die Kritiker des österreichischen Systems, etwa in der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria, strapazieren einen anderen Punkt – jenen der künftig Finanzierbarkeit: „Die steigende Lebenserwartung ist nicht berücksichtigt. Das ist einer der größten Fehler im System“, sagt Agenda-Experte Michael Christl.

Zwei weitere Unterschiede sind: Das Pensionsantrittsalter steigt in Deutschland schrittweise bis 67 Jahre an (bis 2025), sogar über die Rente mit 70 wurde bereits debattiert. Außerdem wurden in Deutschland Frauen und Männer beim Pensionsantrittsalter bereits gleichgestellt, in Österreich steigt das Frauenpensionsalter erst bis 2033 auf 65 Jahre.