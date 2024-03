Waffenverbot: SPÖ und Grüne begrüßen Karner-Vorstoß

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) begrüßt den Vorstoß von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), in Österreich ein generelles Waffenverbot im öffentlichen Raum einzuführen - anstatt nur vereinzelt regional. Er habe dies bereits 2019 für ganz Wien vorgeschlagen, betonte der Bürgermeister am Mittwoch am Rande der Wiener SPÖ-Klubtagung in Frauenkirchen im Gespräch mit Medienvertretern.