Waffen wie noch nie: Polen rüstet auf

Die Führung der sogenannten " Speerspitzen"-Einheit soll in Polen stationiert werden, so der britische Premier David Cameron am Freitag. Die "Einsatztruppe von sehr hoher Bereitschaft" könnte dann in naher Zukunft innerhalb ein bis drei Tagen eingesetzt werden – vermutlich gegen Russland. Dieser Beschluss des NATO-Gipfels in Wales, wurde von der polnischen Regierung begrüßt. "Nun beginnt die militärische Verstärkung unseres Gebiets. Darum haben wir seit Jahren geworben, vor allem in den letzten Monaten", so der der polnische Außenminister Radek Sikorski.

Als Ratspräsident in Brüssel wird der noch amtierende liberal-konservative Premier Donald Tusk versuchen, die EU-Staaten auf einen harten Kurs gegen den Kreml einzuschwören. Jüngste Umfragen sprechen schließlich eine deutliche Sprache – 78 Prozent der Polen glauben, dass die Ukraine-Krise die Sicherheit ihres Landes bedroht, 63 Prozent glauben, dass Brüssel sich zu wenig engagiere, gegen Russland vorzugehen.

Dabei entsteht derzeit gerade ein Paradoxon – ausgerechnet um den 75. Jahrestag des deutschen Angriffs auf Polen kühlen die bilateralen Beziehungen ab, weil sich Deutschland zu passiv verhält, was die Verteidigungspolitik angeht. So wurde es in Warschau wenig geschätzt, dass sich Berlin gegen eine Erweiterung des multinationalen Korps in Stettin ( Szczecin) zu einer NATO-Basis aussprach.

" Deutschland wird uns nicht verteidigen", so prophezeite es die einflussreiche liberale Zeitung Gazeta Wyborcza auf ihrer Titelseite und zeigte dazu ein Foto der deutschen Kanzlerin mit hängenden Mundwinkeln, die noch im Jänner an der Weichsel zur "Politikerin des Jahres" gekürt wurde.