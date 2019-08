Vranitzky: "Strache ist ein Fall für die Psychiatrie"

Das sind überschäumende Fantasien.“ So reagiert der ehemalige SPÖ-Kanzler Franz Vranitzky auf Aussagen von Heinz-Christian Strache im KURIER-Interview.

Angesprochen auf den neuen Konkurrenten Frank Stronach hat der FPÖ-Chef befunden: Dieser sei „Teil des alten Systems“. Vranitzky habe ihm „Teile der ehemaligen verstaatlichten Industrie geschenkt. Nach seiner Abwahl als Kanzler ist er als Dankeschön beim Magna-Konzern untergekommen. Das sollte man auch unter dem Gesichtspunkt der Korruption begutachten.“

Absurd sei, was Strache da von sich gegeben habe, sagt Vranitzky dem KURIER: „Erstens bin ich nicht abgewählt worden. Zweitens zeigen seine Äußerungen, dass er von Abläufen in einer Regierung, in der Verwaltung und in der Industrie keine Ahnung hat. Er wird eh nie Kanzler. Das ist auch gut so. Wenn einer glaubt, dass ein Bundeskanzler ein Stück Verstaatlichte an einen Privaten verschenken kann, dann lebt er auf dem Mond.“ Erwägt Vranitzky, wegen des Vorwurfs der Korruption rechtlich gegen den Freiheitlichen vorzugehen? Nein, sagt der Ex-Regierungschef: „ Strache ist kein Fall für die Justiz, sondern für die Psychiatrie. Und dafür bin ich nicht zuständig.“

Auch ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch schießt via KURIER verbal scharf gegen Strache. „Wahnwitzige Ideen“ habe dieser, von „blanker Ahnungslosigkeit“ zeugten sie. Was Rauch erregt: Strache will über „die Rückkehr zum Schilling reden“, weil der Euro gescheitert sei. Die Nationalratswahl im Herbst solle zu einer Volksabstimmung darüber werden.