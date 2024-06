Vorzugsstimmen: Waitz dürfte Schilling noch überholen

Sollte es in den restlichen Bundesländern keinen gravierend gegenläufigen Trend geben und Waitz mehr Vorzugsstimmen als Schilling erhalten, wäre er automatisch Listenerster. Ob er dann auch Delegationsleiter wird – Waitz und Schilling werden die Grünen im EU-Parlament zu zweit vertreten – entscheiden nach wie vor die Grünen. Die wollen sich auf KURIER-Nachfrage noch nicht festlegen. Das weitere Vorgehen werde nun besprochen, Details sollen in den nächsten Tagen folgen.

Auch andere Länder eher pro Waitz

In Salzburg war Vilimsky "Vorzugsstimmen-Kaiser". Mit 4.158 Vorzugsstimmen heimste er laut vorläufigem Ergebnis aus allen 119 Gemeinden landesweit die meisten Nennungen ein, das waren genau zwei Drittel aller 6.244 FPÖ-Vorzugsstimmen. Lediglich bei den Grünen lag der Listenzweite Thomas Waitz so wie in Wien auch in Salzburg mit 3.277 Nennungen deutlich vor der Listenersten Lena Schilling, die es auf 2.065 Vorzugsstimmen brachte.

Die zweitmeisten Stimmen im Land an der Salzach holte ÖVP-Frontmann Reinhold Lopatka mit 3.552 Nennungen, Platz 3 geht an Waitz. Mit 2.438 Vorzugsstimmen folgt auf Platz 4 SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder, gefolgt vom NEOS-Listenersten Helmut Brandstätter mit 2.156 Nennungen. Schilling landete auf Rang 6.