Gelee Royal zum Wahlkampf-Endspurt: Schilling und Kogler imkern

Sich mitten im EU-Wahlkampf-Endspurt freiwillig in einen Schwarm Bienen zu stellen, ist mutig. Mut musste die grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling in den letzten Wochen auch schon beweisen. Die Sticheleien gegen sie kamen da aber aus der Politik und nicht von Insekten.

Spannend fanden die Grünen naturgemäß, dass man im Honig einen Fußabdruck der Giftstoffe der Umwelt erkennen kann. "Wenn eine Wiese gespritzt wird, oder es Giftstoffe in der Luft gibt, sieht man das bei Analysen im Honig", erklärte Niessner. Bei ihm kommt aber nur guter Honig ins Glas, er ist ein Pionier in Sachen Bio-Imkerei.

Am Dienstag trafen sich die grünen Spitzen im Wiener Prater beim Lusthaus mit Imker Dietmar Niessner. Er ist Herr über mehrere Bienenvölker in Wien und bildet auch Imker aus. Beim Treffen mit den Politikern war bei Niessner keine Spur von Überwältigung ob des hohen Besuchs zu merken. Ihm war es wichtig, nüchtern und sachlich über die Imkerei aufzuklären und auch Probleme anzusprechen. "Es gibt gerade einen Trend zum Imkern. Aber irgendwann sind es auch zu viele Bienen. Es ist umso wichtiger, dass die jungen Imker gut ausgebildet sind und gut vernetzt sind", erklärte Niessner.

Nach anfänglicher Zurückhaltung trauten sich die Politiker dann auch selbst an den Bienenstock. Allen voran Thomas Waitz, der selbst Imker ist. Zaghaft tunkten auch Schilling und Kogler ihre Finger in die Waben, um Honig und Gelee Royal zu verkosten.

Anlass für politisches Handeln

Der Besuch beim Imker hinterließ Eindruck bei Schilling, auch was ihre politischen Pläne angeht: „Wir leben im größten Artensterben seit der Dinosaurier Zeit. Und das macht leider auch vor Bienen nicht halt. Mehr als 60 Prozent der Waldbienenarten sind bedroht." Folglich müsse Schluss sein mit Zubetonieren, und das Naturschutzgesetz der EU her. "Bienen sind essentiell für unsere Natur und Lebensmittelproduktion, also unsere Ernährungssicherheit. Es ist wirklich absurd die Blockade für dieses wichtige Gesetz mit dem Scheinargument der Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten", sagte Schilling dem KURIER.