"Fetzendeppert": Klima-Aktivistin Anja Windl muss 42 Tage ins Gefängnis

Die Haftstrafe scheue sie nicht, sagte Windl, aber: “Das, was mir Panik macht, ist nicht die Haftstrafe. Es ist die eskalierende Klimakatastrophe. Ganz Süddeutschland, Regionen in Ober- und Niederösterreich und Vorarlberg stehen unter Wasser - und wir, die das verhindern wollen, werden weggesperrt”.

"Fetzendeppert"

Sie bezeichnete die Gesellschaft als "fetzendeppert", weil man angesichts der Tatsachen "einfach bequem dem Alltag nachgehen" würde.

Auch Laila Fuisz (23) habe keine Angst vor dem Gefängnis: “Wir rasen auf eine drei Grad heißere Welt zu. Eine drei Grad heißere Welt bedeutet das Ende der menschlichen Zivilisation. Das ist keine Behauptung von mir, das sagte Prof. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt in der ZIB 2. Was sind ein paar Wochen in einer Zelle gegen den Verlust von allem, was mir lieb ist?”, fragte sich Fuisz, wenige Stunden vor ihrem Haftantritt.