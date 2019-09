Vorwurf an Kurz: "Sie haben sich die Wahl erschwindelt"

Als nächstes war Klaus Begle am Wort, ein prononcierter Kritiker des Kurz-Kurses aus Vorarlberg. Die ÖVP sei nach wie vor seine Partei, so der Hohenemser Gemeindevertreter, "aber nicht die türkise Partei". Was Kurz geschaffen habe, sei eine "Pervertierung der Partei". Die von der "türkisen Partie" beförderte Fremdenfeindlichkeit sei alles andere als christlich-sozial, meinte Begle. +

Seine Kritikpunkte: die Reform der Mindestsicherung, die Kürzung der Familienbeihilfe für im EU-Ausland lebende Kinder von in Österreich arbeitenden Menschen und die Abschiebepolitik der gescheiterten türkis-blauen Bundesregierung.

Sozialstaat schützen

Kurz betonte seine bekannten Positionen: Wer arbeite, müsse mehr bekommen als jemand, der nicht arbeitet und man müsse den Sozialstaat schützen. Dessen ungeachtet erneuerte er seine im August erstmals geäußerte Ansage, Asylwerber, die sich bereits in Lehre befinden, sollten diese auch abschließen können.

Auch ein strenger EU-Außengrenzschutz sei wichtig, auch um Leben zu retten. Er habe erlebt, wie Tausende im Mittelmeer ertrunken seien, "weil die EU Menschen angelockt hat". Begles sarkastische Entgegnung: "Das ist, wie wenn Sie sagen, wenn wir keine Bergrettung mehr haben, gehen die Menschen nicht mehr in die Berge und haben keine Unfälle mehr."

Kurz beharrte freilich auf seiner Position. Seit die EU den Kurswechsel vollzogen habe, würden wesentlich weniger Menschen ertrinken.