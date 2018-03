Vorwürfe gegen Pilz: Einvernahme noch vor Sommer

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck gegen Peter Pilz wegen angeblicher sexueller Belästigung am Rande des Forums Alpbach in Tirol dürften noch andauern. "In den nächsten Wochen" werde man das angebliche Opfer befragen, dann werde der Ex-Abgeordnete einvernommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag.

Man gehe davon aus, dass die Befragung von Pilz noch vor dem Sommer vonstatten gehe, meinte Sprecher Hansjörg Mayr. Der Politiker hatte sich zuletzt verwundert gezeigt, warum die Staatsanwaltschaft Monate brauche, um einen "Anfangsverdacht" gegen ihn zu prüfen und ihn überdies noch nicht einmal einvernommen habe.