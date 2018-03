Causa BVT: Pilz will ÖVP-Netz entlarven

Liest man die viel kritisierte Anordnung auf Hausdurchsuchung für das Büro der BVT-Rechtsextremismus-Referentin Sybille Geissler durch, dann findet man darin eine Bestätigung für Pilz’ These. Dort heißt es: „Ein Zeuge bestätigt auch einen sehr engen E-Mail-Kontakt von Geissler und Zöhrer (Vorgesetzter von Geissler) und dem ehemaligen Kabinettschef Kloibmüller, und schließt dabei nicht aus, dass sie auf diesem Wege Anweisungen bekommen hat.“



397 Seiten eMail-Verkehr beschlagnahmte die Staatsanwaltschaft deswegen in Geisslers Büro. Das hält Pilz für legitim, prangert aber an: „Dass die Staatsanwaltschaft auch ein Kuvert mit 19 CDs von aktuellen (!) Fällen sowie Beweismittel im Fall der Rechtsextremen Isabella Kordas mitgenommen hat, ist rechtlich nicht gedeckt. Das ist ein Amtsmissbrauch“, so Pilz. Ebenso kritisiert der Aufdecker, dass die Staatsanwältin Ursula Schmudermayer bei der Hausdurchsuchung nicht nonstop anwesend war. „Sie hätte die Hausdurchsuchung nicht verlassen dürfen.“

Das alles will Pilz im U-Ausschuss aufgeklärt wissen.

Doch wie hätte Kloibmüller das BVT für eigene Interessen nutzen können? Hierfür hat Pilz zwei Ansätze: Es wird zu untersuchen sein, ob der ehemalige Kabinettschef brisante Akten an Journalisten und an den ÖVP-Klub weitergegeben hat“, so Pilz. Und meint weiter: „Der Datenmissbrauch war bis jetzt die Domäne der FPÖ, aber die ÖVP hat das BVT für illegalen und geheimen Datenaufbau benutzt.“