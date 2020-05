Liebäugeln mit Dreierbund gegen ÖVP

Am Freitag wirft sich Frank Stronach noch einmal in den Tiroler Wahlkampf. Über Stunden hinweg will er in Innsbruck an mehreren Stationen für sein Team werben. Die Anstrengungen kommen nicht von ungefähr. Laut einer dem KURIER vorliegenden Umfrage könnte der Tirol-Ableger des Polit-Projekts den Einzug in den Landtag verpassen. Die Hürde liegt bei fünf Prozent.

Ein Scheitern der von Hans-Peter Mayr angeführten Liste würde vor allem Sonja Ulmer freuen. Sie organisiert den Protest von insgesamt 18 „ Team Stronach“-Kandidaten, die gestern erneut dazu aufriefen: „Bitte geben Sie mir nicht Ihre Stimme.“ Der ungewöhnliche Appell hat seine Ursache in einem parteiinternen Streit, bei dem Ulmer das Nachsehen hatte. Eigentlich war sie als Stronachs Nummer eins für Tirol vorgesehen. Mayr hat jedoch eine eigene Landesliste eingebracht und bekam letztlich von der Landeswahlbehörde die Starterlaubnis.

Ulmer und etliche ihrer Mitstreiter stehen jedoch weiter in mehreren Bezirken auf dem Stimmzettel. Keiner hat eine Chance auf ein Landtags-Ticket. Der Protest ist für Mayr jedoch nicht gerade Werbung. „Ich hoffe, dass das zur Hürde wird“, so Ulmer. Mayr glaubt trotz der Querschüsse an den Landtagseinzug: „Die Stimmung ist gut.“