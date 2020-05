Vorbild für den Bund: Information statt Emotion

Was Bundes-Rote und Bundes-Schwarze ob ihrer Differenzen nicht zustande gebracht haben, ist ihren Salzburger Statthaltern gelungen: SPÖ-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller und ihr ÖVP-Vize Wilfried Haslauer informieren sachlich über alle Facetten der Wehrpflicht-Volksbefragung am 20. Jänner. In der 28-seitigen Broschüre finden Bürger die beiden Fragen; detto Fakten zu Wehrpflicht, Zivildienst, Katastrophenschutz – also zu dem, was die ÖVP auch künftig haben will. Ebenso wird jenes Modell erläutert, das die SPÖ bewirbt: Berufsheer samt freiwilligem Sozialjahr.

„Man war peinlich darauf bedacht, beide Seiten möglichst objektiv darzustellen“, sagt der Politik-Berater Thomas Hofer. Das sei insofern bemerkenswert, „als Burgstaller die Pläne ihrer eigenen Partei kritisch sieht“.