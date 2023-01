Vorarlbergs Alt-Landeshauptmann Martin Purtscher 95-jährig verstorben

Seine politische Karriere hatte der am 12. November 1928 geborene Purtscher 1955 in der Gemeindevertretung seiner Heimatgemeinde Thüringen (Bezirk Bludenz) begonnen. Von 1964 bis 1997 gehörte er dem Vorarlberger Landtag an. 1974 wurde der Wirtschaftsbündler Landtagspräsident, bis er 1987 als Wunschkandidat Keßlers zum Landeshauptmann gewählt wurde.

Für ein Europa der Regionen

In seiner Zeit als Landtagspräsident wurden die Landesverfassung und die Geschäftsordnung des Landtags reformiert. Stets betonte er die Notwendigkeit einer europäischen Friedens- und Wertegemeinschaft, zugleich setzte er sich für ein "Europa der Regionen" ein.

Von der Großbauernfamilien zum Doktor

Purtscher stammte aus einfachen Verhältnissen, aus einer großen Bauernfamilie. Nach Volks- und Handelsschule war der erst 16-Jährige zum Kriegsdienst nach Italien eingezogen worden. Die Handelsakademie in Bregenz-Mehrerau absolvierte Purtscher nach dem Krieg, anschließend studierte er als Werkstudent an der Universität Innsbruck, wo er 1953 zum Doktor der Rechte promovierte. Das Studium finanzierte er sich als Buchhalter bei der Firma Lorünser-Leichtmetallwerke in Schlins (Bezirk Feldkirch), deren kaufmännischer Direktor er nach Studienabschluss wurde.