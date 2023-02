Vor EU-Gipfel: Nehammer telefonierte mit Meloni und Van der Leyen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Montag im Vorfeld des am Donnerstag beginnenden EU-Gipfels der Staats- und Regierungschefs mit der italienischen Premierministerin und Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen telefoniert. Dabei sei es um illegale Migration und um die Stärkung des Außengrenzschutzes gegangen, hieß es am Montagabend in einer Aussendung.