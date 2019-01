Voggenhuber für Pilz „der Beste“, intern droht Streit um Mandat

Für die Grünen gibt es keinen Raum für Experimente. 2014 erreichten sie bei der EU-Wahl 14,7 Prozent, 2017 flogen sie mit 3,8 Prozent aus dem Nationalrat. Nach dem Wiederaufbau muss im Mai ein gutes Ergebnis her, sonst ist die Partei „tot“, wie man es intern drastisch formuliert.

Die EU-Wahl war Thema bei der Neujahrsklausur, die gestern und heute, Freitag, in Wien stattfindet. Fix ist Parteichef Werner Kogler als Spitzenkandidat, auf Platz vier will sich der aktuelle EU-Mandatar Tom Waitz aufstellen lassen. Zwei und drei müssen gemäß Parteistatuten an eine Frau gehen.

Als begehrte gilt Nina Tomaselli, Abgeordnete in Vorarlberg, wo im September Landtagswahl ist. Tomaselli, die als Vertreterin der „Next Generation“ in den Bundesparteivorstand gewählt wurde, meint dazu nur: „Ich fühle mich wohl im Landtag.“ Ihr sagt man auch Ambitionen nach, bei der Nationalratswahl 2022 Kogler beerben zu wollen.

Infrage kommen auch die amtierende EU-Mandatarin Monika Vana und – neu im Spiel – Irmi Salzer, stellvertretende Landessprecherin im Burgenland und derzeit im EU-Team von Waitz.