Vizekanzler Strache: „Rechtsstaat kann man nicht aushebeln“

Nachdrücklich lobte Strache alle bisherigen Maßnahmen der Regierung: Den 12-Stunden-Tag sowie die Arbeit von Innenminister Herbert Kickl („der beste Innenminister der Zweiten Republik“). Was den 12-Stunden-Tag angeht, warf er der SPÖ warf er der SPÖ am Beispiel eines Falles in der MA-48 in Wien „Unehrlichkeit“ vor.

Ein weiteres Projekt kündigte Strache für die nähere Zukunft an: Die Reform der Mindestsicherung soll noch diesen Herbst im Ministerrat beschlossen werden.