In Tirol nimmt die Diskussion um eine Priorisierung des von der südafrikanischen Corona-Variante betroffenen Bezirks Schwaz wieder an Fahrt auf. Die grüne Regierungspartei forderte am Dienstag einen "Impfschutzschirm für besonders betroffene Regionen". Auch die Virologin Dorothee von Laer sprach sich Montagabend in der ZiB2 für eine "Riegelimpfung" in Schwaz auf. In der Zillertaler Gemeinde Mayrhofen wurde indes ein Cluster mit Mutationsverdacht entdeckt.

Diese Vorgangsweise kenne man "im kleineren Maßstab aus der Infektiologie". Hier werde "die Herde durch Impfung von der Umgebung nach außen abgeschirmt", erklärte Von Laer. Das intensive Testen in Tirol sei "relativ erfolgreich", allerdings seien die Zahlen in Schwaz noch hoch. Laut AGES wies der Bezirk mit Stand Dienstagmittag eine Sieben-Tages-Inzidenz von 164,8 auf. "Wir bringen hier in Tirol die Südafrika-Variante im Moment einfach nicht weg", sagte sie und zeigte sich unsicher, "ob das mit dem Testen langfristig reicht". Ihrer Ansicht nach war man "ein bisschen spät mit den Maßnahmen".