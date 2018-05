Vilimsky: "Gehe davon aus, dass Name Aula vom Markt verschwindet"

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky glaubt nicht, dass die durch rechtsradikale Beiträge in die Kritik geratene Zeitschrift "Aula" unter diesem Namen weiter bestehen wird. "Ich gehe davon aus, dass der Name Aula vom Markt verschwindet", sagt Vilimsky im "Standard" (Wochenend-Ausgabe). "Die Marke ist so beschädigt, dass sie keine Zukunft hat."