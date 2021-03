Die vielen Irritationen ums Impfen

Aber zurück nach Österreich.

Auch am Dienstag wurde der Kanzler nicht müde zu sagen, dass er mit Vielem hierzulande so gar keine Freude hat. Und das liegt nicht allein daran, dass von der Ärztekammer bis zur Opposition massive Kritik am Impftempo kommt. „Geht es in der Geschwindigkeit weiter, dann dauert es noch viele Monate, bis alle Menschen in Österreich zwei Impfungen erhalten haben“, befundete der Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte, Dietmar Baumgartner. Und für Neos-Gesundheitssprecher Gerald Loacker ist es schlicht „unfassbar, dass zigtausende Dosen kostbarster Impfstoff ungenutzt herumliegen“.