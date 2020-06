Viel Lob liberaler Muslime für Islamgesetz-Entwurf

Mit dem neuen Gesetz ist die IGGiÖ aufgefordert, die Glaubensgrundlagen verbindlich offenzulegen und ihre Lehre, einschließlich eines Textes der wesentlichen Glaubensquellen (Koran), in deutscher Sprache darzustellen.

Für Integrationsminister Sebastian Kurz ist der Kernpunkt des Gesetzes, dass es "einen Islam österreichischer Prägung ohne Kontrolle aus dem Ausland gibt". Kultusminister Josef Ostermayer will die Rechte und Pflichten der Islamischen Religionsgesellschaften klarer festschreiben als sie im Gesetz von 1912 verankert sind.

Der österreichische Spitzendiplomat und Priester Michael Weninger – er ist beim Papst in Rom für den Dialog mit dem Islam in Europa zuständig –, sieht im neuen Islamgesetz "einen Meilenstein im Schutz von Religionsgemeinschaften", schrieb er kürzlich in der Wiener Kirchenzeitung. Die Regelung der Beziehung zwischen Staat und Islam werde mit dem Gesetz "erfolgreich weitergeführt".