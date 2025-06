VwGH: Wer sind die beiden Neuen an der Spitze des Höchstgerichts?

Posch ist nicht klassisch in der ÖVP sozialisiert. Er war nie in der jungen ÖVP oder als Bezirksrat tätig, hat so gesehen die "Ochsentour" nicht absolviert. Zur Partei gekommen ist er über den EU-Abgeordneten Reinhard Rack, zeitlebens eher ein Outlaw in der ÖVP.

Zu einer Zeit, in der das Europaparlament noch etwas für Afi­ci­o­na­dos und Spezialisten war, jobbte Posch für Rack in Brüssel. Geblieben ist ihm das Internationale - das sei auch bisher eine seiner Leidenschaften, erzählen Wegbegleiter. So hat Posch 2009 mit einem Fulbright-Stipendium in New York studiert und kennt aus dieser Zeit die spätere Justizministerin Alma Zadic, die ein Jahr nach ihm an der Columbia University studierte. In New York hat Posch übrigens auch seine Ehefrau kennengelernt.

Zwischen den Fronten

Ein Fan der klassischen Parteipolitik ist der Steirer nicht. Er gilt als Pragmatiker und hat stets Wert darauf gelegt, als Beamter und Jurist wahrgenommen zu werden - auch in der medialen Betrachtung. Vor allem dann, wenn der Verfassungsdienst in der türkis-grünen Koalition zwischen die Fronten geriet.

2024 beispielsweise tobte ein Streit um das EU-Renaturierungsgesetz. Die grüne Ministerin Leonore Gewessler hatte auf EU-Ebene dafür gestimmt, obwohl der Koalitionspartner ÖVP dezidiert dagegen war. Der Verfassungsdienst gab dann eine Stellungnahme ab, dass in solchen Fällen das Einvernehmen mit dem betroffenen ÖVP-Landwirtschaftsminister herzustellen sei.

Gewessler warf dem Verfassungsdienst daraufhin vor, dass er "nicht unabhängig" arbeite und bei deren Rechtsinterpretationen oft das herauskomme, "was der ÖVP passt". Eine Aussage, die Posch hinter den Kulissen irrsinnig geärgert haben soll.

Posch gilt als karrierebewusst, ihm wird ein feines Gespür für Macht und Kompetenz nachgesagt.

Als Präsident des Verwaltungsgerichtshofes ist er übrigens bald auf Augenhöhe mit seinem alten Doktorvater: Posch schrieb seine Dissertation an der Uni Graz damals bei Christoph Grabenwarter, heute Präsident des Verfassungsgerichtshofes.