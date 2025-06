Im Regierungsprogramm ist alles klar geregelt. Welche der drei Parteien welche Posten nachbesetzen darf, ist damit - anders als in der Vorgängerregierung - als Streitpunkt ausgeräumt.

Und so steht seit dieser Woche fest, wen die SPÖ in den Verfassungsgerichtshof (VfGH) und in den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) schicken will, wie der KURIER aus Regierungskreisen erfuhr.