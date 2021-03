Verteilen von Selbsttests: 10 € pro Packung für Apotheken

Die Apotheken werden für das Verteilen der Packungen honoriert. Wie aus dem Bundesgesetzblatt – 35. Bundesgesetz: Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (NR: GP XXVII IA 1215/A AB 673 S. 85. BR: AB 10544 S. 922.) ausgegeben am 26. Februar 2021 hervorgeht, bekommen Apotheken pro ausgegebenem 5er-Pack an Gratis-Tests 10 Euro. Konkret heißt es in der Gesetzesstelle §742b. (3) „Der Krankenversicherungsträger hat pro abgegebener Packung ein pauschales Honorar in Höhe von zehn Euro zu bezahlen. Zuzahlungen der bezugsberechtigten Personen sind unzulässig. Der Bund hat dem Krankenversicherungsträger die daraus resultierenden Aufwendungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds zu ersetzen.“