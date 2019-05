Verteidigungsministerium: Baumann-Bilder werden abgehängt

Am Beginn seiner Amtszeit war Baumann dadurch bekannt geworden, dass er in einer als "dringend" klassifizierte Weisung anordnete, dass ein Foto von ihm in allen Heeresgebäuden anzubringen ist. Alle betroffenen Druckwerke, Bestimmungen und sonstige Unterlagen waren ebenfalls entsprechend zu adaptieren und zu ergänzen.

Sein Abschiedsgruß im Tagesbefehl lautete übrigens: "Es lebe das ÖBH (Österreichisches Bundesheer, Anm.). Es lebe die Zweite Republik."