Neue Minister für die Regierung

Der Regierungs-Chef Sebastian Kurz

von der ÖVP stellte am 22. Mai die Politiker vor,

die bis zu den Neu-Wahlen Minister sein sollen.

Die Neu-Wahlen sollen im September stattfinden.



Die Regierung aus ÖVP und FPÖ

gibt es seit dem 18. Mai nicht mehr,

weil Regierungs-Chef Sebastian Kurz

nicht mehr mit der FPÖ regieren will.

Die Regierung von Sebastian Kurz ist deshalb

momentan eine Minderheits-Regierung.

Eine Minderheits-Regierung ist eine Regierung,

die keine Stimmen-Mehrheit im Parlament hat.

Im Parlament werden wichtige politische Entscheidungen

und Gesetze für Österreich beschlossen.

So eine Regierung kann durch die Hälfte der Stimmen

der Abgeordneten plus einer zusätzlichen Stimme

schnell wieder abgewählt werden.

Abgeordnete sind die Mitarbeiter im Parlament.

Sebastian Kurz braucht die neuen Minister,

weil alle FPÖ-Minister zurückgetreten sind.

Eckart Ratz ist der neue Innenminister.

Walter Pöltner wurde zum neuen Sozial-Minister ernannt.

Valerie Hackl ist die neue Verkehrs-Ministerin.

Johann Luif wurde zum Verteidigungs-Minister ernannt.

Diese neuen Minister gehören zu keiner Partei.

Die Familien-Ministerin Juliane Bogner-Strauß von der ÖVP

ist jetzt auch die neue Beamten- und Sportministerin.

Der Finanzminister Hartwig Löger von der ÖVP

ist jetzt der neue Vize-Kanzler.