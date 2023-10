Verschneite Berge in Guntramsdorf? ÖVP-Kampagne sorgt für Kritik

Und auch auf anderem Wege möchte die ÖVP den Schneeballeffekt der Sozialen Medien nützen: Wer auf der Kampagnenseite seinen Wohnort eingibt, kann damit einen Titelbanner für seinen Account auf Facebook, X, Tiktok oder Instagram gestalten. Die Message: „(Ortsname) glaubt an Österreich“.

Text-Bild-Schere

In der Praxis sorgte das Tool jedoch für mehr Häme als Werbung, wie nun der Standard berichtete: Denn die Auswahl an Bildern für die Banner ist mit 30 Stück sehr beschränkt. Wer also z.B. in Guntramsdorf wohnt, der kann aus Sujets mit Bergen, dem Neusiedler See, einem verschneiten Gipfel oder der Wiener Innenstadt wählen. Von der Industrieviertel-Gemeinde selbst lässt sich aber kein Bild finden – was zu seltsamen Text-Bild-Kompositionen führt.