Verschärfungen beim Krankenstand? Auch die Ärzte protestieren

Seit 20 Jahren sind die Österreicher unverändert rund zwölf Tage pro Jahr im Krankenstand. In den 1980er und 1990er-Jahren lag der Wert noch bei durchschnittlich 15 bis 17 Tagen im Jahr.

Die Österreicher bleiben also deutlich seltener krankheitsbedingt der Arbeit fern.

Dennoch drängt die Wirtschaft gerade jetzt auf massive Verschärfungen beim Krankenstand und argumentiert dies mit dem Bedürfnis nach besserer Planbarkeit in den Betrieben.

Der KURIER berichtete über diese Pläne als erstes Medium bereits in seiner Mittwochausgabe. Seither ist Feuer am Dach, die Arbeitnehmerseite will die Forderungen der Dienstgeber keinesfalls akzeptieren.