Nach Anzeige: Auslieferung Waldhäusls ist abgesagt

Es hatte sich bereits angekündigt, am Mittwoch erfolgte dann im Rechts- und Verfassungsausschuss die Bestätigung. ÖVP und FPÖ machen Gottfried Waldhäusl die Mauer, der Zweite Landtagspräsident wird nicht an die Justiz ausgeliefert. Er selbst hatte zuvor bereits immer wieder betont, dass er sich auf seine politische Immunität berufen werde.

Hintergrund der Sitzung ist, wie berichtet, eine Anzeige gegen Waldhäusl, die von „SOS Mitmensch“ eingebracht wurde. Es geht dabei um den Vorwurf der Verhetzung, der schließlich zu einem Auslieferungsansuchen der Staatsanwaltschaft Wien führte.

In einer TV-Sendung sagte der 57-Jährigen in Zusammenhang mit Syrern und Afghanen folgende zwei Sätze: „Wenn die tatsächlich auf der Flucht sind, warum schmeißt man dann den Pass weg, alle Unterlagen, nur das Messer nicht. Das Messer wird nie weggeschmissen.“ Zum Zeitpunkt der Aussage war Waldhäusl noch FPÖ-Asyllandesrat in Niederösterreich.