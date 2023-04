Erneut Anzeige gegen FPÖ-Landtagspräsident Waldhäusl

Waldhäusl war an diesem Tag - damals noch als Asyl-Landesrat - Gast in einer Ausgabe von "Fellner! Live" bei oe24.tv. Eingebracht wurde die Anzeige dem Medienbericht zufolge von SOS Mitmensch. Waldhäusl soll Syrer und Afghanen in der Sendung in generalisierender Weise als Gewalttäter hingestellt haben, so der Tenor.