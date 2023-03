Freispruch für NÖ Ex-Landesrat Waldhäusl rechtskräftig

Waldhäusl selbst, der am Donnerstag zum Zweiten Landtagspräsidenten gewählt wurde, zeigte sich im APA-Gespräch am Rande der konstituierenden Landtagssitzung erleichtert. "Wenn ich zurückdenke, ist von allen Anschuldigungen nichts übrig geblieben. Es ist alles vorbei, ich habe eine weiße Weste. Und das ist angenehm und überhaupt an einem Tag wie heute etwas Schönes". Die Zeit rund um die Verhandlungstage im Vorjahr sei schlimm und schwierig gewesen, "besonders für die Menschen in meinem Umfeld und in meiner Umgebung".